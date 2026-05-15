辻希美の夫・杉浦太陽、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの「親子時間」公開「どんどん色んなことができるようになっててすごい」「いつもニコニコしてて天使」と反響
【モデルプレス＝2026/05/15】俳優の杉浦太陽が5月14日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんとの親子のふれあい時間の様子を公開した。
【写真】辻ちゃん夫「どんどん色んなことができるようになっててすごい」0歳次女との親子時間
杉浦は「パパとゆめの親子時間」とタイトルをつけ、夢空ちゃんとの親子のふれあいの様子を投稿。自分で哺乳瓶を持ち座ってミルクを飲んでいる夢空ちゃんに「ねぇ〜」と声をかけ、夢空ちゃんがそれに合わせてニコニコしながら首をかしげている姿や「ゆめ〜」という呼びかけに応えて歩行器に乗った夢空ちゃんが一直線に寄ってくる様子などの動画を公開し「夢空のベビーサークルの乗りこなしが凄いwつかまり立ちや、ハイハイも早くなってきてるよ〜」と成長をつづっている。
この投稿に、ファンからは「どんどん色んなことができるようになっててすごい」「パパ大好きですね」「可愛くてしかたない感じが声から伝わる」「いつもニコニコしてて天使」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】辻ちゃん夫「どんどん色んなことができるようになっててすごい」0歳次女との親子時間
◆杉浦太陽、夢空ちゃんとの「親子時間」公開
杉浦は「パパとゆめの親子時間」とタイトルをつけ、夢空ちゃんとの親子のふれあいの様子を投稿。自分で哺乳瓶を持ち座ってミルクを飲んでいる夢空ちゃんに「ねぇ〜」と声をかけ、夢空ちゃんがそれに合わせてニコニコしながら首をかしげている姿や「ゆめ〜」という呼びかけに応えて歩行器に乗った夢空ちゃんが一直線に寄ってくる様子などの動画を公開し「夢空のベビーサークルの乗りこなしが凄いwつかまり立ちや、ハイハイも早くなってきてるよ〜」と成長をつづっている。
◆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「どんどん色んなことができるようになっててすごい」「パパ大好きですね」「可愛くてしかたない感じが声から伝わる」「いつもニコニコしてて天使」などの声が上がっている。
杉浦は、タレントの辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】