鹿児島市内の小学校で、特別支援学級に通う児童の個人情報が書かれた書類が、別のクラスの児童に誤って配られていたことが分かりました。 鹿児島市教育委員会が15日、発表しました。 それによりますと先月、市立小学校で特別支援学級の担任が書類を印刷した際、同じプリンターを使っていた別の教員が印刷した宿題プリントに、書類が混ざりました。 宿題プリントは児童に配られ、2日後に保護者からの指摘で、誤って書