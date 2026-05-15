【モデルプレス＝2026/05/15】2025年12月末にJO1（ジェイオーワン）のメンバーでソロアーティストとして活動する「BONBON.」（鶴房汐恩）が、新曲「友情トリートメント」のMVを公開した。【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後の2作目の新曲◆鶴房汐恩、2作目新曲公開前作「孤月様」に続いて、2作目となる「友情トリートメント」。本楽曲への想いなど本人からのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）◆鶴房汐恩コメントこの楽曲は、そ