元JO1鶴房汐恩（BONBON.）、2作目の新曲「友情トリートメント」MV公開 友情描いた楽曲【本人コメント】
【モデルプレス＝2026/05/15】2025年12月末にJO1（ジェイオーワン）のメンバーでソロアーティストとして活動する「BONBON.」（鶴房汐恩）が、新曲「友情トリートメント」のMVを公開した。
【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後の2作目の新曲
前作「孤月様」に続いて、2作目となる「友情トリートメント」。本楽曲への想いなど本人からのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
この楽曲は、その名の通り「友情」の「トリートメント」の歌です。昔、幼少期時代や学生時代に仲が良かってもお互い違う道に進んだり、すれ違いで全く会話しない会いもしない仲になってしまったけど、奇跡的に会ったり、話す機会ができる時もある。友達同士、一度仲良くなったなら親しさの基準、友達の在り方に囚われずみんな最高の友達で良いんじゃないか。昔は仲が良かったけど今は仲が良いとは言えない人がもし近くにいるなら、少し勇気を出して話してみても良いかもしれないですね。募る話も沢山あるはず。このクマくんとサラリーマンBONBON.の様にまた友達や親友に戻るかもしれません！
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【写真】鶴房汐恩、JO1脱退後の2作目の新曲
◆鶴房汐恩、2作目新曲公開
前作「孤月様」に続いて、2作目となる「友情トリートメント」。本楽曲への想いなど本人からのコメントも寄せられた。（modelpress編集部）
◆鶴房汐恩コメント
この楽曲は、その名の通り「友情」の「トリートメント」の歌です。昔、幼少期時代や学生時代に仲が良かってもお互い違う道に進んだり、すれ違いで全く会話しない会いもしない仲になってしまったけど、奇跡的に会ったり、話す機会ができる時もある。友達同士、一度仲良くなったなら親しさの基準、友達の在り方に囚われずみんな最高の友達で良いんじゃないか。昔は仲が良かったけど今は仲が良いとは言えない人がもし近くにいるなら、少し勇気を出して話してみても良いかもしれないですね。募る話も沢山あるはず。このクマくんとサラリーマンBONBON.の様にまた友達や親友に戻るかもしれません！
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