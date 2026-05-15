FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が決定した。8大会連続8度目のワールドカップ出場となる日本代表は「最高の景色を」を合言葉とし、優勝という目標を掲げている。15日には本大会に臨むメンバー26名が発表され、堂安律（フランクフルト／ドイツ）や久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）ら主力が順当に選出。2月のプレミアリーグで左足首を負傷し、それ以降所属するリヴァプールで公式戦に出場していない遠