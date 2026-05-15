【漫画】本編を読むかわいい絵柄で予測不可能な4コマ漫画を描く雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』。雪のヤドカリさんが描く「怖い話」をご紹介したいのだが、予想外なところに「怖さ」があるのが、雪のヤドカリさんらしい。久しぶりに彼女の家に遊びに来た彼氏。ニコニコで迎えた彼女がかわいいビンに入れて大切に集めていたもの。それはどうやら長い髪の毛で……。「たっ