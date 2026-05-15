子どもの声がうるさい！ 役所にかかってきた1本の電話。悪質なクレーマーかと思いきや…【書評】
【漫画】本編を読む
かわいい絵柄で予測不可能な4コマ漫画を描く雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の『文学的なオチが癖になる 雪のヤドカリ4コマ劇場』。
雪のヤドカリさんが描く「怖い話」をご紹介したいのだが、予想外なところに「怖さ」があるのが、雪のヤドカリさんらしい。
久しぶりに彼女の家に遊びに来た彼氏。ニコニコで迎えた彼女がかわいいビンに入れて大切に集めていたもの。それはどうやら長い髪の毛で……。
他にも、「お風呂上り、顔パック中の彼女に驚く彼氏。しかし、彼氏が本当の意味で驚いた理由は、“人間には”予想外で……」といった話や、「両親を殺された小さな子供。目撃したであろう犯人の似顔絵を描かせると、それは女の子が今も抱きしめているぬいぐるみで……」とか。
「役所にかかってきた苦情電話。近隣の幼稚園の子どもの声がうるさいと、かなりご立腹の様子。役所の人も困り果てた表情。電話主はかなりの悪質クレーマーなのか……？ だが、驚きの事実が明らかになり……」などなど。
怖さの“終着点”が分からないホラー漫画。ヒヤッとした後、ゾワッとしたい方、ぜひ。
文＝雨野裾