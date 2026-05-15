（徳増ないるアナウンサー）さて、ここからは再び米中首脳会談についてお伝えしていきます。専門家とリモートでつながっています。元朝日新聞編集委員で北京とワシントンの特派員を長年務め、トランプ氏についても長年取材を続けるキヤノングローバル戦略研究所の峯村健二さんです。峰村さんよろしくお願いいたします。（キヤノングローバル戦略研究所峯村健二さん）よろしくお願いします。（徳増アナ）