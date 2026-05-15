日本時間のきょう（15日）正午前。（記者）「来ました来ました。アメリカの国旗と中国の国旗をつけたトランプ大統領が乗ったとみられる車がホテルを出て通過していきました。」世界が注目する米中首脳会談。2日目のきょう（15日）は、昼食もとりながら少人数で行い、膝詰めでより踏み込んだ議論が行われたとみられています。（アメリカトランプ大統領）「本当にありがとうございました。素晴らしい訪問でした。多くの良いことが