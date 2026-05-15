名古屋鉄道は、スケジュールが白紙となっている名古屋駅前の再開発の計画について、投資の規模を縮小する方向だと明らかにしました。名古屋鉄道の高崎裕樹社長：「事業の実現性や財務の健全性をふまえまして、投資規模を縮小することを前提に検討を進める」名鉄は今年度中に新たな方向性を示すとしている名駅再開発について、駅とバスターミナル、ビル開発が複雑にならないよう計画を整理するなどして、難易度やリ