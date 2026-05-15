5月14日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、“NGなし”“ピーなし”“ウソなし”の新トーク企画「トークヒットマン〜芸人殺しの質問スナイパー〜」が放送された。ほんこんをはじめ、これまで多くの先輩芸人から“ガチ説教”されている伊藤俊介（オズワルド）。最近では、温厚であるはずのあの大物タレントをも激怒させ…!?【映像】やらかしたオズワルド伊藤、ガチ反省「実弾を用意してくれ！」本企画では、芸