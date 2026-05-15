オズワルド伊藤、温厚大物タレントを激昂させた！「お前に何がわかる」共演NGの危機

5月14日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、“NGなし”“ピーなし”“ウソなし”の新トーク企画「トークヒットマン〜芸人殺しの質問スナイパー〜」が放送された。

ほんこんをはじめ、これまで多くの先輩芸人から“ガチ説教”されている伊藤俊介（オズワルド）。最近では、温厚であるはずのあの大物タレントをも激怒させ…!?

【映像】やらかしたオズワルド伊藤、ガチ反省「実弾を用意してくれ！」

本企画では、芸人たちが“本気で答えさせたい質問”を用意。パネルに貼られた質問をエアガンでヒットさせれば、指名した人物に強制回答させられるルールだ。しかし、狙っていない質問にヒットすると自分が回答しなければならない。

リリー（見取り図）の指名によって、「○○さんにむちゃくちゃ怒られた話」を答えることになったのは伊藤。最近、プロ野球の予想をする番組で共演した伊集院光に激怒されたという。

真面目に予想しなければいけない場面でふざけ、伊集院から「その選手をそこで使うのは絶対違うだろ！」と指摘された。さらに伊藤は、野球にあまり詳しくないにもかかわらず、「あなたにこの選手の何がわかるんですか」と“失礼ボケ”を重ね、「お前に野球の何がわかるんだ！」と伊集院から怒られたのだそう。

衝撃の事実はこれだけではない。伊集院はこれまでも伊藤の態度に不満があったのか、「今年コイツが出るなら（自分は番組に）出ないってスタッフさんに言おうとしていた」と、のちに語ったよう。この発言がノリだったのか本気だったのか、伊集院にまだ確認できていないそうだが、伊藤は真面目な表情で「本当に反省している…」と明かした。