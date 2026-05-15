【Fallout mini Collection】 開催期間：5月22日～6月7日 開催場所：INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店（〒171-8557 東京都豊島区南池袋1丁目28－2 池袋パルコ 本館6階） インフォレンズは、イベント「Fallout mini Collection」を同社のINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて5月22日より6月7日まで開催する。 本イベントは、RPGシリーズ「Fallout」の公式グッズ