【Fallout mini Collection】 開催期間：5月22日～6月7日 開催場所：INFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店（〒171-8557 東京都豊島区南池袋1丁目28－2 池袋パルコ 本館6階）

　インフォレンズは、イベント「Fallout mini Collection」を同社のINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて5月22日より6月7日まで開催する。

　本イベントは、RPGシリーズ「Fallout」の公式グッズを大々的に扱うもの。ドラマモチーフの商品や、アパレル、ぬいぐるみ・インテリアグッズなど、様々なグッズが展開。店内にはVault Boyの巨大スタチューも設置される。

　取扱商品は、「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」（4,950円）や「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」（5,500円）、「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」（2,530円）に「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」（5,940円）など。

　また、連動企画としてINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店及び同社ECサイト「インフォレンズ・ギークショップ」にて「Fallout」関連商品を3,300円購入するごとに「Fallout76」のPerkカードがデザインされた「オリジナルステッカー（全7種）」を1枚ランダムにもらえる。

　さらに、名古屋PARCOでは「Fallout Collection」が6月6日に開催決定。詳細は後日案内される。

「Fallout mini Collection」取扱商品（一部）

「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」4,950円 「Fallout Pip-Boy レンチキュラー インゴット（シリアルナンバー入り）」6,600円 「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」5,500円 「Fallout グロッグナック・ザ・バーバリアン ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円 「Fallout Nuka Tapper ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円 「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」2,530円 「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」5,940円 「Fallout キャップ・スタッシュ缶ケース（レプリカ）」6,050円 「Fallout 特大ヌカ・コーラキャップコイン」4,950円

「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」4,950円

「Fallout Pip-Boy レンチキュラー インゴット（シリアルナンバー入り）」6,600円

「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」5,500円

「Fallout グロッグナック・ザ・バーバリアン ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円

「Fallout Nuka Tapper ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円

「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」2,530円

「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」5,940円

「Fallout キャップ・スタッシュ缶ケース（レプリカ）」6,050円

「Fallout 特大ヌカ・コーラキャップコイン」4,950円

「オリジナルステッカー（全7種）」

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