「フォールアウト」グッズ多数！ 「Fallout mini Collection」5月22日開催インフォレンズ、池袋パルコ店にて
インフォレンズは、イベント「Fallout mini Collection」を同社のINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店にて5月22日より6月7日まで開催する。
本イベントは、RPGシリーズ「Fallout」の公式グッズを大々的に扱うもの。ドラマモチーフの商品や、アパレル、ぬいぐるみ・インテリアグッズなど、様々なグッズが展開。店内にはVault Boyの巨大スタチューも設置される。
取扱商品は、「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」（4,950円）や「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」（5,500円）、「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」（2,530円）に「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」（5,940円）など。
また、連動企画としてINFOLENS GEEK SHOP池袋パルコ店及び同社ECサイト「インフォレンズ・ギークショップ」にて「Fallout」関連商品を3,300円購入するごとに「Fallout76」のPerkカードがデザインされた「オリジナルステッカー（全7種）」を1枚ランダムにもらえる。
さらに、名古屋PARCOでは「Fallout Collection」が6月6日に開催決定。詳細は後日案内される。
「Fallout mini Collection」取扱商品（一部）「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」4,950円 「Fallout Pip-Boy レンチキュラー インゴット（シリアルナンバー入り）」6,600円 「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」5,500円 「Fallout グロッグナック・ザ・バーバリアン ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円 「Fallout Nuka Tapper ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円 「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」2,530円 「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」5,940円 「Fallout キャップ・スタッシュ缶ケース（レプリカ）」6,050円 「Fallout 特大ヌカ・コーラキャップコイン」4,950円
「Fallout Charisma ボブルヘッドフィギュア（Vault Boy 33）」4,950円
「Fallout Pip-Boy レンチキュラー インゴット（シリアルナンバー入り）」6,600円
「Fallout New Vegas NCR 20ドル紙幣 レプリカ（シリアルナンバー入り）」5,500円
「Fallout グロッグナック・ザ・バーバリアン ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円
「Fallout Nuka Tapper ホロテープ レプリカ（シリアルナンバー入り）」6,270円
「Fallout 3 限定版アートポスター（シリアルナンバー入り）」2,530円
「Fallout Welcome to New Vegas メタルサイン」5,940円
「Fallout キャップ・スタッシュ缶ケース（レプリカ）」6,050円
「Fallout 特大ヌカ・コーラキャップコイン」4,950円
「オリジナルステッカー（全7種）」
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