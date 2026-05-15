【モデルプレス＝2026/05/15】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが5月14日、共同で運用するInstagramアカウントのストーリーズを更新。キッチンを公開した。【写真】5児のパパ芸人「センス良すぎる」おしゃれ枝物飾ったキッチン◆カジサック、自宅キッチン公開投稿では「家を建てたら飾ってみたかった枝物が届いた」とつづり、キッチンに飾っている枝物のショットを公開。ダークブラウンで統一され