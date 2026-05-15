カジサックファミリー「家を建てたら飾ってみたかった枝物が届いた」おしゃれキッチン公開「豪華」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2026/05/15】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と妻・ヨメサックが5月14日、共同で運用するInstagramアカウントのストーリーズを更新。キッチンを公開した。
【写真】5児のパパ芸人「センス良すぎる」おしゃれ枝物飾ったキッチン
投稿では「家を建てたら飾ってみたかった枝物が届いた」とつづり、キッチンに飾っている枝物のショットを公開。ダークブラウンで統一されたキッチンに枝物の緑が際立っている。
また「晩御飯用に出した豆腐がひっそりある 気づかなかった」とチラリと映り込んでいる豆腐も記している。
この投稿には「豪華なキッチン素敵です」「キッチンも枝物もおしゃれ」「ひっそり豆腐に癒されました」「センス良すぎる」などといった反響が寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】5児のパパ芸人「センス良すぎる」おしゃれ枝物飾ったキッチン
◆カジサック、自宅キッチン公開
投稿では「家を建てたら飾ってみたかった枝物が届いた」とつづり、キッチンに飾っている枝物のショットを公開。ダークブラウンで統一されたキッチンに枝物の緑が際立っている。
◆カジサックの投稿が話題
この投稿には「豪華なキッチン素敵です」「キッチンも枝物もおしゃれ」「ひっそり豆腐に癒されました」「センス良すぎる」などといった反響が寄せられている。
カジサックは、2006年に妻（ヨメサック）と結婚。2007年に第1子長男、2009年に第2子長女、2012年に第3子次男、2016年に第4子次女、2020年第5子三女がそれぞれ誕生した。（modelpress編集部）
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