文化放送は、エンタメバラエティ『レコメン！』（月～木曜日午後10時00分～深夜1時00分）内で、INIの佐野雄大と藤牧京介が出演する新コーナー『レコメン！シェアリング あなたのみたい景色』を、6月1日（月）よりスタートする。 『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップしていくコーナー「レコメン！シェアリング」。6月1日（月）からは4週にわた