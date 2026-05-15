文化放送は、エンタメバラエティ『レコメン！』（月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分）内で、INIの佐野雄大と藤牧京介が出演する新コーナー『レコメン！シェアリング あなたのみたい景色』を、6月1日（月）よりスタートする。

『レコメン！』が「推していきたいもの」をマンスリーでピックアップしていくコーナー「レコメン！シェアリング」。6月1日（月）からは4週にわたり、INIの佐野雄大と藤牧京介が出演する新コーナーを放送する。

今回は、『レコメン！シェアリング あなたのみたい景色』と題し、コンタクトレンズのシードとコラボレーション。リスナーが抱く夢や目標＝“いつか辿り着きたい景色”を募集し、番組での紹介を通して、佐野雄大と藤牧京介がリスナーの夢を全力で応援する。

当コーナーでは、「夢・達成したい目標」をリスナーから募集中。メールの宛先はreco@joqr.netまで（件名に「みたい景色」と記入）。メールが採用されたリスナーには、レコメン！×シードオリジナルミラーとステッカーをプレゼントする。

さらに、6月27日（土）・28日（日）にSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースで開催される「シード AirGrade」のイベントでも『レコメン！』とのコラボレーション企画を実施。“いつか辿り着きたい景色”を書いてもらう『レコメン！』パネルが設置されるほか、来場者の方にはレコメン！×シードオリジナルステッカーをプレゼントする。

【新コーナー概要】

■コーナー名： 『レコメン！シェアリング あなたのみたい景色』

■放送日時： 『レコメン！』内 6月1日（月）～6月25日（木）

毎週月～木曜日 深夜0時30分頃～（24時30分頃～） ＊3分番組・収録

※文化放送を含む全国36局ネットで放送

■出演： INI 佐野雄大・藤牧京介

【『レコメン！』番組概要】

■番組名： 『レコメン！』

■放送日時： 毎週月～木曜日 午後10時00分～深夜1時00分（22時00分～25時00分） 生放送

※ネット局： HBCラジオ、秋田放送、ラジオ福島、北日本放送、静岡放送、KBS京都、ラジオ関西、南海放送（火～木）

※24時～は、文化放送を含む36局ネットで放送

■パーソナリティ： （月）長嶋凛桜、矢田萌華（乃木坂46） （火）佐藤勝利、原嘉孝（timelesz） （水）矢吹奈子 （木）吉田仁人（M!LK）

■出演者： Kis-My-Ft2、King & Prince・永瀬廉、Aile The Shota、田中れいか