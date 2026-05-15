請求書を手渡す市民オンブズ香川監査委員事務局香川県庁 香川県議会議員の2024年度の政務活動費に「違法な支出がある」として、市民団体が15日、住民監査請求を行いました。 市民オンブズ香川が収支報告書や領収書などを分析し、県議38人の政務活動費のうち、支払先が不明な人件費や政務活動と、その他の活動で按分していない事務所費など総額約4900万円を返還させるよう求めています。 中でも、監査委員が長