

請求書を手渡す市民オンブズ香川 監査委員事務局 香川県庁

香川県議会議員の2024年度の政務活動費に「違法な支出がある」として、市民団体が15日、住民監査請求を行いました。

市民オンブズ香川が収支報告書や領収書などを分析し、県議38人の政務活動費のうち、支払先が不明な人件費や政務活動と、その他の活動で按分していない事務所費など総額約4900万円を返還させるよう求めています。

中でも、監査委員が長年透明性の確保を求めている「会派共同政務活動費」について、自民党の2会派（自民党香川県政会、自民党議員会）が800万円余りの支出内容や領収書を全く公開していないと指摘しています。

（市民オンブズ香川／渡辺智子 事務局長）

「ぜひ県民のみなさんにそれをチェックしていただいて、議員さんたちの活動、もちろんその報告書を読んでなるほどと思うこともあると思うので、ぜひチェックしていただきたいと思う」

市民オンブズ香川は一層の透明性を確保し、県民から疑念を抱かれることがないよう、県議会の政務活動費マニュアルの更なる見直しも求めています。