16日・17日の天気予報（岡山・香川） 15日（金）は真庭市の久世で最高気温31.0℃を観測し、岡山県で初の真夏日となりました。この土日も岡山・香川ともに高気圧に覆われて日差しが届く予想です。一段と気温が上がりそうで、お出掛けの際は暑さに万全の備えが必要です。 予想最高気温は、16日（土）は津山や岡山で29℃、高松で28℃と、15日よりやや高い予想です。 17日（日）になると晴れの時間が長く、さらに気温が上