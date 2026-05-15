5月8日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、朝日新聞の「中国、台湾問題を強く警告米国、経済を重視「戦略的安定関係、構築で一致」首脳会談」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。 中国を訪れている米国のトランプ大統領と習近平（シーチンピン）国家主席が１４日、北京で首脳会談を行った。中国側によると、習氏は台湾問題について「処理を誤れば両国は衝突しうる」と強く警告した。イ