5月8日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、朝日新聞の「中国、台湾問題を強く警告 米国、経済を重視 「戦略的安定関係、構築で一致」 首脳会談」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。

中国を訪れている米国のトランプ大統領と習近平（シーチンピン）国家主席が１４日、北京で首脳会談を行った。中国側によると、習氏は台湾問題について「処理を誤れば両国は衝突しうる」と強く警告した。イラン情勢をめぐっては、ホルムズ海峡開放の必要性などで一致した。

トランプ氏の訪中は9年ぶり。人民大会堂での会談は2時間超に及んだ。習氏は「台湾問題で両国が衝突すれば中米関係全体を極めて危険な状況に押しやる」と発言した。

アメリカ側の会談後の発表には台湾への言及はなかった。

ルビオ国務長官はNBCのインタビューで習氏が台湾問題を米中関係の最も重要な問題だと主張したことに対し、「中国は確かにそう感じており、常に提起してくる。それは理解している」と語った。その上で、この日の会談で台湾への武器売却は重要な話題にはならなかったとした。

一方、中国外務省によると両首脳は建設的な戦略的安定関係を構築することで、一致した。今後3年、さらにそれより長い期間の指針を与えるものだとしている。

両国のパワーバランスが変化する中で、関係のあり方を見直し対立や共創が激化しないよう管理する狙いがある。

習氏は会談の冒頭、「私たちは対立相手ではなくパートナーであるべきだ」と呼びかけた。これに対し、トランプ氏は「米中関係はかつてなく良いものになるだろう」と語った。とあります。

二面にも記事が展開されているんですが、日本米中接近を警戒と見出しにあります。

日本は高市早苗総理の台湾有事をめぐる国会答弁を機に日中関係が険悪になる中、日本の頭越しにレースが接近することを警戒していた。

木原実官房長官は14日の会見で、「台湾海峡の平和と安定は国際社会全体にとって重要だ。アメリカとの強固な信頼関係のもと中国に対して、ふさわしい責任を果たしていくよう働きかけていく」と語るなど、台湾問題のやりとりに注目していた。

習氏が強い言葉で警告した一方、トランプ氏の発言は明らかになっていない。日本政府内では「中国の言葉は想定の範囲内。アメリカもこれまでと違うことを言ったわけではない」との見方が占める。ある政権幹部は「発表されていないことで何を話したかが重要。アメリカ側から聞かないとわからない」と話したとあります。

大竹まこと「米中関係、新聞もテレビもいろいろな評論の方のいろいろな意見もあって、ただこれが世界の中で、結構重要なそういう役割を占めるってことは分かってきたわけだよね。いろいろな諸問題の中で、懸念されるのは台湾問題がどうなっているかっていうことだよね。私の知識は新聞だけで、他からあんまり仕入れる方法がないんですけど、新聞では台湾に関しては、政策を維持。ホワイトハウスが発表では言及してないというふうに。これはアメリカ側ですよね。一方、中国側がなんて言ってるかというと、台湾問題の処理を誤れば両国はぶつかり合い衝突にまで至りかねない。台湾独立への支援は台湾海峡の平和と相容れないと警告したと。これだけ見ると結構強い口調のように感じるね。しかも、アメリカは台湾に一兆何1000億だっけ？ 武器の供与をしているわけで、その問題がそれで終わるのか、それをどうしたのかっていうのの発表はないわけ」

太田アナ（アシスタント）「アメリカ側からはない」

大竹「ないわけだよね。そうすると、この後何を話したのか、ちょっとわからないっていうことになるね。いずれにしても世界情勢の中で、日本の立場はアメリカともちゃんとやっていきたいと。中国との貿易も大事だと言ってるんだけど、総理の発言が結構尾を引いて、今日まで来てる。気になるのはいつも言ってるんだけど、中国との取引のどこがどうダメになったのか、どれだけの被害が日本にあったのか、これからどうなっていくのかみたいなことをもうちょっと経済界も政界も含めてちゃんと予測しながらやっていかないと、さっきの話に戻るけども、台湾問題の処理を誤れば両国はぶつかり合い、衝突まで至りかねない。これはアメリカに言ってるのと同じように、多分日本にもこの警告を発してるんじゃないかなっていう想像は成り立つよね」