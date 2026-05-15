【モデルプレス＝2026/05/15】乃木坂46の4期生・金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、店別購入特典のポスター全3種とポストカード全18種の絵柄が解禁された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開◆金川紗耶1st写真集、書店別特典の絵柄解禁今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。クロアチア・ドゥブロブニクでのびのびと