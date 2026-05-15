乃木坂46金川紗耶、 1st写真集未掲載カットを採用 書店別購入特典全21種公開【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/05/15】乃木坂46の4期生・金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、店別購入特典のポスター全3種とポストカード全18種の絵柄が解禁された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。クロアチア・ドゥブロブニクでのびのびと過ごす、彼女のありのままの姿が収録された写真集の未掲載カットを採用している。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
・セブンネット（通常版のみ）
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・タワーレコード渋谷店
・セブンネット（限定版のみ）
・HMV＆BOOKS（SHIBUYA店は除く）
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA（SHIBUYA店は除く）
・タワーレコード（渋谷店は除く）
・楽天ブックス（通常版のみ）
・紀伊國屋書店
・未来屋書店
・三省堂書店
・くまざわ書店
・コーチャンフォー
・有隣堂
・丸善ジュンク堂書店
・書泉・芳林堂書店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都
・ブックファースト
・DONUTS BOOKS
・乃木坂46 Mobile
【Not Sponsored 記事】
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◆金川紗耶1st写真集、書店別特典の絵柄解禁
今回の書店別購入特典は、折り目なしB3ポスター全3種とポストカード全18種。クロアチア・ドゥブロブニクでのびのびと過ごす、彼女のありのままの姿が収録された写真集の未掲載カットを採用している。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
◆折り目なしB3ポスター特典（全3種）一覧
・セブンネット（通常版のみ）
・HMV＆BOOKS SHIBUYA
・タワーレコード渋谷店
◆ポストカード特典（全18種）一覧
・セブンネット（限定版のみ）
・HMV＆BOOKS（SHIBUYA店は除く）
・SHIBUYA TSUTAYA
・TSUTAYA（SHIBUYA店は除く）
・タワーレコード（渋谷店は除く）
・楽天ブックス（通常版のみ）
・紀伊國屋書店
・未来屋書店
・三省堂書店
・くまざわ書店
・コーチャンフォー
・有隣堂
・丸善ジュンク堂書店
・書泉・芳林堂書店
・ヨドバシカメラ マルチメディア京都
・ブックファースト
・DONUTS BOOKS
・乃木坂46 Mobile
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