【モデルプレス＝2026/05/15】Travis Japanの松倉海斗と中村海人が、5月22日発売の『CanCam』（小学館）7月号特別版の表紙に登場。本雑誌で初の2ショット表紙を飾る。【写真】中村海人が「半年間くらい口聞いてなかった」トラジャメンバー◆松倉海斗＆中村海人「CanCam」初ペア表紙4月にリリースした2nd CD Single「陰ニモ日向ニモ」の売上げ枚数は自己最高記録を更新し、破竹の快進撃を続けるTravis Japan。ワールドツアーの成功