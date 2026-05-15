トラジャ松倉海斗＆中村海人“松村”コンビ「CanCam」初ペア表紙 運命級の共通点持つ2人を深掘り
【モデルプレス＝2026/05/15】Travis Japanの松倉海斗と中村海人が、5月22日発売の『CanCam』（小学館）7月号特別版の表紙に登場。本雑誌で初の2ショット表紙を飾る。
【写真】中村海人が「半年間くらい口聞いてなかった」トラジャメンバー
4月にリリースした2nd CD Single「陰ニモ日向ニモ」の売上げ枚数は自己最高記録を更新し、破竹の快進撃を続けるTravis Japan。ワールドツアーの成功も記憶に新しい7人組グループから、ファンに“松村”“うみまちゅ”の愛称で親しまれている中村と松倉が登場した。
2人は、同じくメンバーの宮近海斗も含めて“トリプルカイト”で名前に“海”の字が入り、同い年・同期入所・高校まで一緒という運命級の共通点だらけ。そんな2人を撮影したのは、25度を超える夏日。“ひと足早い夏休み”をテーマに、L.A.ムードな芝生の庭で弾けるような笑顔を披露。本人たちが「お友達ケミ」と語る、フラットでナチュラルな空気感がぎゅっと詰まった初ペア表紙となっている。
8ページにわたる特集では、クロストークやQ＆Aで2人の関係性をたっぷり深掘り。「お互いの相性度をパーセンテージで表すと？」という質問には中村が「50％くらい」、松倉が「40〜70%」と絶妙な回答が。「伸び代を考慮してこのくらいかな」（松倉）、「趣味がまず全然違うからね」（中村）と、共通点が多いのに性格や趣味は真逆。ちなみに、本人たちイチ推しのコンビの呼び名は「“松村”です！」とのこと。
表紙に続き夏休みモード全開ではしゃぐ2人をたっぷりと撮り下ろし。水鉄砲を撃ち合ったり、パラソルの下で仲よく寝そべったり、松倉のくるくると変わる表情に、中村のテンションも上がっていた。さらに、中村が黒、松倉が白のスーツでおめかしした華麗なビジュアルも。“メロい笑顔”をリクエストすると、松倉が「メロメロ？」ととぼけながらもクールな微笑みを浮かべ、中村は「メロいってわかんないよ！」と言いつつも松倉の後ろから肩にアゴをちょこん。あまりのメロさに、スタッフ一同思わず天を仰ぐことに。他にも、ソロカット＆インタビュー、メンバー7人を2人の独断で順位づけした「Travis Japanランキング」など、この2人ならではの企画が満載。メンバーへの愛もたっぷり詰まった8ページとなっている。
特別付録は、スーツ姿の2人を届ける両面ツヤツヤピンナップ。表面はそれぞれのメンバーカラーであるグリーン＆オレンジを背景にキリッと魅せるソロカット、裏面は甘いムードのニコイチカットとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】中村海人が「半年間くらい口聞いてなかった」トラジャメンバー
◆松倉海斗＆中村海人「CanCam」初ペア表紙
4月にリリースした2nd CD Single「陰ニモ日向ニモ」の売上げ枚数は自己最高記録を更新し、破竹の快進撃を続けるTravis Japan。ワールドツアーの成功も記憶に新しい7人組グループから、ファンに“松村”“うみまちゅ”の愛称で親しまれている中村と松倉が登場した。
◆松倉海斗＆中村海人、本人イチ推しコンビ名は「“松村”です！」
8ページにわたる特集では、クロストークやQ＆Aで2人の関係性をたっぷり深掘り。「お互いの相性度をパーセンテージで表すと？」という質問には中村が「50％くらい」、松倉が「40〜70%」と絶妙な回答が。「伸び代を考慮してこのくらいかな」（松倉）、「趣味がまず全然違うからね」（中村）と、共通点が多いのに性格や趣味は真逆。ちなみに、本人たちイチ推しのコンビの呼び名は「“松村”です！」とのこと。
表紙に続き夏休みモード全開ではしゃぐ2人をたっぷりと撮り下ろし。水鉄砲を撃ち合ったり、パラソルの下で仲よく寝そべったり、松倉のくるくると変わる表情に、中村のテンションも上がっていた。さらに、中村が黒、松倉が白のスーツでおめかしした華麗なビジュアルも。“メロい笑顔”をリクエストすると、松倉が「メロメロ？」ととぼけながらもクールな微笑みを浮かべ、中村は「メロいってわかんないよ！」と言いつつも松倉の後ろから肩にアゴをちょこん。あまりのメロさに、スタッフ一同思わず天を仰ぐことに。他にも、ソロカット＆インタビュー、メンバー7人を2人の独断で順位づけした「Travis Japanランキング」など、この2人ならではの企画が満載。メンバーへの愛もたっぷり詰まった8ページとなっている。
特別付録は、スーツ姿の2人を届ける両面ツヤツヤピンナップ。表面はそれぞれのメンバーカラーであるグリーン＆オレンジを背景にキリッと魅せるソロカット、裏面は甘いムードのニコイチカットとなっている。（modelpress編集部）
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