日本サッカー協会（JFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名を発表した。「最高の景色を」を合言葉に優勝という目標を掲げる日本代表。森保一監督は開幕まで1カ月を切った本大会に向けて、堂安律（フランクフルト／ドイツ）や久保建英（レアル・ソシエダ）、上田綺世（フェイエノールト／オランダ）らが順当に招集され、コンディション面が不安視されている冨安健洋（アヤックス／オランダ）や負傷を抱え