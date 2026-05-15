日本代表を率いる森保一監督が、ケガにより落選となった三笘薫（ブライトン／イングランド）について語った。FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが決定。ケガの状態が注目されていた三笘薫は、落選となった。森保監督は「三笘選手が最後にケガをして、メンバーに選べない状況になりました。そこをどうするかを最後に悩みました」とコメント。続けて「三笘選手がケガをして、今大会の期間中の復帰は難しいとメディカ