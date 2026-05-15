2026年５月15日、北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーが発表。39歳のベテラン、長友佑都（FC東京）が日本人初の５大会連続W杯メンバー入りを決めた。2010年大会から2014年、2018年、2022年、そして2026年と、まさに一大快挙だ。５度目の選出については、決して平坦な道のりではなかった。カタールW杯後のアジアカップでは選外となり、続くW杯最終予選では代表復帰もベンチ入りすら困難な状況が続いた。さらに今年