お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の「いじめ被害」告白騒動について言及した。先週、同番組内で、中山の発言に注目。ゲスト出演していたプロダクション人力舎の後輩、ザ・マミィの酒井貴士と林田洋平の4人で当該芸人を誰かと予想。矢作が