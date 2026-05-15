お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が14日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。「R−1ぐらんぷり2009」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人中山功太（45）の「いじめ被害」告白騒動について言及した。

先週、同番組内で、中山の発言に注目。ゲスト出演していたプロダクション人力舎の後輩、ザ・マミィの酒井貴士と林田洋平の4人で当該芸人を誰かと予想。矢作が「誰だか予想してみよう。イメージはいいの。なんだけど裏では悪い顔で。後輩は知ってるじゃん、印象の悪い先輩を」と投げかけると、酒井が予想。「本当に絶対に違うと思いますし、リスペクトもしてます、僕からしたら。もしかしたら…大竹まことさんとか」と小声で語ると、ラジオブースは大爆笑だった。

そして今回、番組冒頭できなり同騒動について言及。矢作が「大竹まことさんじゃなかったってことだけは…」と切り出すと、小木は「俺はそれを信じ切ってたんだけどねぇ。もしかしたら、あるんじゃないかっていうね。よかったですね、すぐ解決しましたし」と反応し、次の話題に移行した。

同騒動をめぐって、サバンナ高橋茂雄が謝罪。その後、中山も謝罪する事態となっている。