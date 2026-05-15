アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に亡くなったことを15日、所属事務所が発表しました。61歳でした。山崎さんの活躍を振り返ります。所属事務所によると山崎さんは、神奈川県出身の3月21日生まれ。1990年に声優デビューしました。『名探偵コナン』の毛利蘭役や、『ママレード・ボーイ』の秋月茗子役、『ひみつのアッコちゃん』のアッコ役（3代目）、『金色のガッシュベル！！』の高