フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、FIFAワールドカップ2026に向けて選出したフランス代表メンバー26名について自身の考えを語った。フランスメディア『レキップ』が伝えている。フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバー26名を発表した。今大会後の退任が決定しているデシャン監督は2018年大会以来、指揮官として2度目の優勝に向けてキリアン・エンバペやマイク