秋田市の観光PRを行う「あきた観光アンバサダー」に新たに3人が選ばれました。秋田観光コンベンション協会が毎年募集している「あきた観光アンバサダー」。今年度は男性3人を含む23人の応募の中から秋田市在住の3人が選ばれました。去年からアンバサダーを務めている先輩たちとともに県の内外で秋田市の魅力をPRします。秋田市出身金森結梨花さん「大学では観光産業の研究をずっと行っていたので、卒業した今