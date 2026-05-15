作家の乙武洋匡氏（50）が15日、Xを更新。障害の種類によって優劣をつける一部の意見に疑問を投げかけた。生まれつき手足のない「先天性四肢切断」の障害のある乙武氏は、身体障害者よりも精神障害者への支援を手厚くするべきだと考える一部ユーザーのポストを引用し、「こういう『不幸比べ』や『足の引っ張りあい』って、本当に無意味どころか逆効果だと思うんですよね」と言及した。「精神障害が大変なのも（今のところ当事者で