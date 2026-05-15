「ポテトチップス」の包装が白黒となる予定など食品パッケージの変更が相次ぐなか、鈴木農水大臣は「食料供給上の問題ではない」との認識を示しました。食品業界ではカルビーが「ポテトチップス」などのパッケージを白黒に変更して出荷する予定のほか、カゴメがケチャップのパッケージからトマトのイラストを減らしたりするなど、インクの使用量を抑える動きが広がっています。鈴木憲和 農水大臣「万が一、今後の供給不安が生