5月14日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、ナフサ不足による各業界の危機的状況について取り上げた。 中東情勢の緊迫化に伴い、原油由来のナフサが不足。ナフサを原料とするインクの調達が難しくなっている。 カルビーのポテトチップスのパッケージがカラーから白黒印刷になるといった、印刷業界への打撃は大きな話題だ。 また今後は、塗装工事業への深刻な影響も懸念されている。