大相撲五月場所＞◇五日目◇14日◇東京・両国国技館【映像】藤ノ川の強烈な“一撃”でスイッチが入った瞬間白熱した展開が続く五月場所の五日目、土俵上で一人の力士が見せた“豹変”ぶりに館内が騒然となった。立ち合いで放たれた強烈な一撃をきっかけに、普段は温和な表情で知られる人気力士が鋭い眼光を見せ、相手を豪快に粉砕。その迫力にファンからは「あたみんがキレたの初めて見た」「完全にムカついてるやん」といった