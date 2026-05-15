劇場版『トイ・ストーリー5』が、7月3日に公開される。それを記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、『トイ・ストーリー』シリーズを4週連続で放送する。【場面写真】名シーンがたくさん！ライバル→熱い友情へ6月12日（後9：00〜後10：54）には、1996年公開の『トイ・ストーリー』、19日（後9：00〜後10：54）には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、26日（後9：00〜後10：59※放送枠5分拡大）には日本でも100億