「金ロー」4週連続『トイ・ストーリー』放送 地上波初放送「レックスはお風呂の王様」も【今後の「金ロー」ランナップ掲載】
劇場版『トイ・ストーリー5』が、7月3日に公開される。それを記念して、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、『トイ・ストーリー』シリーズを4週連続で放送する。
【場面写真】名シーンがたくさん！ライバル→熱い友情へ
6月12日（後9：00〜後10：54）には、1996年公開の『トイ・ストーリー』、19日（後9：00〜後10：54）には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、26日（後9：00〜後10：59※放送枠5分拡大）には日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』、7月3日（後9：00〜後10：59※放送枠5分拡大）には同じく100億円以上の興行収入となった2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送する。
12日放送の『トイ・ストーリー』は、1996年アカデミー賞特別業績賞を受賞した究極のエンターテインメント。引っ越しをすることを不安に思っているアンディのために、母はアンディの誕生日に友達を呼ぶことにした。アンディのおもちゃたちは、壊されたり、なくされたり、アンディが新しくもらうおもちゃに取って代わられないかということを心配していた。アンディがもらったのは、男の子なら誰でも欲しがる最新式のスペース・レンジャー「バズ・ライトイヤー」のおもちゃだった。
バズ・ライトイヤーにウッディの主役の座が奪われそうになる。張り合うウッディとバズは、ひょんなことからおもちゃいじめが趣味の少年シドに捕まってしまい大ピンチに。脱出作戦で力を合わせて頑張るうちに、やがて“友情の絆”が芽生えていく。
さらに、人気短編「ニセものバズがやって来た」、地上波初放送の「レックスはお風呂の王様」の豪華3本立てで送る。
19日放送の『トイ・ストーリー2』では、ユーモアあふれる史上最大の救出大作戦が開始される。世界中で愛される2大スターのウッディとバズ・ライトイヤーが再共演。ウッディにとって、1年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。しかし、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。アンディの留守中、母は庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。
ウッディ誘拐事件が発生。バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために、決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディは、ジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけ、バズたちがウッディ救出に現れる。想像を超えた大冒険が始まる。
26日放送の『トイ・ストーリー3』は、2011年アカデミー賞2部門受賞を果たした映画史に残るディズニー＆ピクサーの最高傑作。時は流れ、おもちゃの持ち主・アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出る。
「おもちゃを整理して！捨てるか、保育園に寄付するか？」と母に言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。しかし、間違えてその袋を母がゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず、保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時、車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった。
母の車が着いたところは、サニーサイド保育園。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶサニーサイド保育園は、おもちゃの天国のような場所だった。しかし、ウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず、保育園に残ることになる。
ウッディは、屋上にあった凧をハングライダーにして、サニーサイド保育園を脱出した。しかし、突然の風にあおられて木に落下。通りかかった少女・ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。そこでウッディは久しぶりに遊んでもらった。ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは。
7月3日放送の『トイ・ストーリー4』では、新たな持ち主・ボニーを見守るウッディ、バズらの前にボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキーが現れる。彼は自分をゴミだと思い込み、逃げ出してしまう。フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃ、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。ウッディが目にする新たな世界とは。ウッディやバズら仲間たちの新たな旅立ちと冒険を描く「トイ・ストーリー」史上最大の感動アドベンチャーとなる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※3作すべて本編ノーカット
6月5日『グーニーズ』
12日『トイ・ストーリー』『ニセものバズがやって来た』『レックスはお風呂の王様』※3作すべて本編ノーカット、『レックスはお風呂の王様』は地上波初放送
19日『トイ・ストーリー2』※本編ノーカット
26日『トイ・ストーリー3』※本編ノーカット
7月3日『トイ・ストーリー4』※本編ノーカット
【場面写真】名シーンがたくさん！ライバル→熱い友情へ
6月12日（後9：00〜後10：54）には、1996年公開の『トイ・ストーリー』、19日（後9：00〜後10：54）には2000年公開の『トイ・ストーリー2』、26日（後9：00〜後10：59※放送枠5分拡大）には日本でも100億円以上の興行収入をあげた2010年公開の『トイ・ストーリー3』、7月3日（後9：00〜後10：59※放送枠5分拡大）には同じく100億円以上の興行収入となった2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送する。
バズ・ライトイヤーにウッディの主役の座が奪われそうになる。張り合うウッディとバズは、ひょんなことからおもちゃいじめが趣味の少年シドに捕まってしまい大ピンチに。脱出作戦で力を合わせて頑張るうちに、やがて“友情の絆”が芽生えていく。
さらに、人気短編「ニセものバズがやって来た」、地上波初放送の「レックスはお風呂の王様」の豪華3本立てで送る。
19日放送の『トイ・ストーリー2』では、ユーモアあふれる史上最大の救出大作戦が開始される。世界中で愛される2大スターのウッディとバズ・ライトイヤーが再共演。ウッディにとって、1年で一番大事な日がやって来た。アンディとカウボーイ・キャンプに行くのだ。しかし、アンディとの遊びで腕がほつれ、部屋に置いていかれてしまう。アンディの留守中、母は庭でガラクタ市を開いた。ガラクタ市に出されたペンギンのおもちゃ・ウィージーを助けようとしたウッディは、おもちゃ店のオーナー・アルに盗まれてしまう。
ウッディ誘拐事件が発生。バズとおもちゃ仲間たちは、ウッディを見つけ出すために、決死の覚悟で外の世界に飛び出した。一方、“超プレミアム人形”として、カウガール人形のジェシーや馬のブルズアイと日本のおもちゃ博物館へ送られようとしていたウッディは、ジェシーからある事実を聞かされ、仲間たちの元に戻りたい気持ちが揺らぎ始める。そんな時、さまざまな危険をくぐりぬけ、バズたちがウッディ救出に現れる。想像を超えた大冒険が始まる。
26日放送の『トイ・ストーリー3』は、2011年アカデミー賞2部門受賞を果たした映画史に残るディズニー＆ピクサーの最高傑作。時は流れ、おもちゃの持ち主・アンディは17歳になっていた。最近おもちゃたちとはまったく遊ばなくなって、ウッディやバズたちもずっとおもちゃ箱に入ったまま。ウッディのアイデアで、おもちゃ箱の中にアンディの携帯電話を入れ込んで気を引こうと試みるが、それも無駄な努力だった。アンディは、まもなく大学に行くために家を出る。
「おもちゃを整理して！捨てるか、保育園に寄付するか？」と母に言われ、ウッディだけを大学行きの荷物に入れたアンディは、残りのおもちゃを屋根裏に持っていくためゴミ袋に入れた。しかし、間違えてその袋を母がゴミ置き場に出してしまう。間一髪、ゴミ収集車に持って行かれる寸前に脱出したおもちゃたちだったが、アンディに捨てられたと思い、助けに来たウッディの説得も聞かず、保育園に寄付する箱の中に自分たちで入ってしまう。その時、車が走り出し、なんとウッディまでも保育園に行くはめになってしまった。
母の車が着いたところは、サニーサイド保育園。戸惑うおもちゃたちを、ロッツォというぬいぐるみのクマやそこに暮らすたくさんのおもちゃたちが大歓迎する。子どもたちが遊ぶサニーサイド保育園は、おもちゃの天国のような場所だった。しかし、ウッディはただ1人、アンディのところに帰るんだと主張する。捨てられたという思いと、天国のような場所に満足したおもちゃたちは、ウッディの言葉には耳をかさず、保育園に残ることになる。
ウッディは、屋上にあった凧をハングライダーにして、サニーサイド保育園を脱出した。しかし、突然の風にあおられて木に落下。通りかかった少女・ボニーに見つかり、彼女の家に連れて行かれる。ボニーはおもちゃが大好きな少女で、彼女の部屋にいるおもちゃはみんな幸せそう。そこでウッディは久しぶりに遊んでもらった。ひとりで脱出したウッディだが、仲間たちに危険が迫っていることを知り、救出へ。たとえ助かったとしても、帰る場所のない彼らを待ち受ける“思いもよらぬ運命”とは。
7月3日放送の『トイ・ストーリー4』では、新たな持ち主・ボニーを見守るウッディ、バズらの前にボニーのお気に入りで手作りおもちゃのフォーキーが現れる。彼は自分をゴミだと思い込み、逃げ出してしまう。フォーキーを救おうとするウッディを待ち受けていたのは、一度も愛されたことのないおもちゃ、かつての仲間ボーとの運命的な出会い、そしてスリルあふれる冒険だった。ウッディが目にする新たな世界とは。ウッディやバズら仲間たちの新たな旅立ちと冒険を描く「トイ・ストーリー」史上最大の感動アドベンチャーとなる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
15日『ダンボ』※本編ノーカット・地上波初放送
22日『ミニオンズ フィーバー』※本編ノーカット
29日『ピーター・パン』・『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』・『ラプンツェルのウェディング』※3作すべて本編ノーカット
6月5日『グーニーズ』
12日『トイ・ストーリー』『ニセものバズがやって来た』『レックスはお風呂の王様』※3作すべて本編ノーカット、『レックスはお風呂の王様』は地上波初放送
19日『トイ・ストーリー2』※本編ノーカット
26日『トイ・ストーリー3』※本編ノーカット
7月3日『トイ・ストーリー4』※本編ノーカット