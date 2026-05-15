蒼井優が主演するドラマ『Ｔシャツが乾くまで』が、TBS系にて7月より毎週金曜22時に放送されることが決定。蒼井はTBSドラマは初主演。地上波連ドラの主演は18年ぶりとなる。【写真】蒼井優、7年ぶりの山田洋次作品に感慨撮影終了が寂しくて「来年あたりセルフリメイクしたいです」本作はドラマ『silent』（2022年）、『いちばんすきな花』（2023年）、『海のはじまり』（2024年／いずれもフジテレビ）などを手掛けた生方美久