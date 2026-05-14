ゆうちゃみ、高校時代は「一軍女子」 同じ高校の同級生・大西流星が証言「いろいろを知ってる」
タレントのゆうちゃみが、14日放送されたTBS系バラエティー『サンド屋台』に出演した。「人気急上昇中の令和アイドル大集合SP」として、高校の同級生であるなにわ男子・大西流星と共演した。
【写真】ゆうちゃみも激推し！人気“爆発中”のモナキ
大阪の高校で同級生だった2人。大西は当時のゆうちゃみについて「めっちゃ一軍でした」とコメント。ゆうちゃみも「もうそのときから有名だった」と振り返る。友達かどうか聞くと、ゆうちゃみは「ほぼ友達」と一言。
何年ぶりかの再会だったそうで浮所飛貴が「こんな気まずそうなゆうちゃみ、初めてみた」とツッコミ。大西は「ゆうちゃみのいろいろを知ってる」と含みを持たせていた。
その後も大西は「めっちゃ成績が良くて。周りからも忙しいのにすごいなってなってたしクラスTとかも作ってた。中心にいました」と活躍ぶりを明かす。しかし「めっちゃデザインもかわいいんです。裏に数字を書いててなんの数字かと思ったら自分の誕生日を入れてた。ゆうちゃみがゆうちゃみが作ったって残したくて」と暴露も。「みんなのため」と主張するゆうちゃみだったが周囲も「一軍すぎる」
とザワついていた。
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。
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大阪の高校で同級生だった2人。大西は当時のゆうちゃみについて「めっちゃ一軍でした」とコメント。ゆうちゃみも「もうそのときから有名だった」と振り返る。友達かどうか聞くと、ゆうちゃみは「ほぼ友達」と一言。
その後も大西は「めっちゃ成績が良くて。周りからも忙しいのにすごいなってなってたしクラスTとかも作ってた。中心にいました」と活躍ぶりを明かす。しかし「めっちゃデザインもかわいいんです。裏に数字を書いててなんの数字かと思ったら自分の誕生日を入れてた。ゆうちゃみがゆうちゃみが作ったって残したくて」と暴露も。「みんなのため」と主張するゆうちゃみだったが周囲も「一軍すぎる」
とザワついていた。
同番組は2024年1月に第1弾を放送、以降も毎回好評を博し、今回で第5弾の放送となる。サンドウィッチマンの屋台にゲストを招き、トークやグルメゲームを楽しむ、“箸もトークも進む”新感覚グルメトークバラエティー。