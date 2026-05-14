【ゴチになります27 第9戦】ゲストは中村倫也さん！設定金額ギリギリのメニューが潜んでいるドボンゴチ！中村さんの㊙特技解禁も！果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】FOURGRAINS（フォーグレイン）【住所】東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号【電話番号】03-3237-1104【営業時間】ランチ：12:00〜15:00 (L.O. 13:30)ディナー：18:00〜21:00 (L.O. 19:00)※事前予約制3営業日前まで※状況に