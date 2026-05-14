ぐるナイ 中村倫也とドボンゴチ！
【ゴチになります27 第9戦】
ゲストは中村倫也さん！
設定金額ギリギリのメニューが潜んでいるドボンゴチ！
中村さんの㊙特技解禁も！
果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？
バトル会場情報
【店名】FOURGRAINS（フォーグレイン）
【住所】東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
【電話番号】03-3237-1104
【営業時間】
ランチ ：12:00〜15:00 (L.O. 13:30)
ディナー：18:00〜21:00 (L.O. 19:00)
※事前予約制 3営業日前まで
※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。
【定休日】日曜日・月曜日
【アクセス】
・東京メトロ 飯田橋駅 A2出口から徒歩 5分
・JR 飯田橋駅 東口から徒歩 5分
・JR 水道橋駅 西口から徒歩 5分
【お店紹介】
四季折々の食材を使い、旬ならではの彩り、香り豊かで凝縮された旨味でお客様をおもてなし。
四季の風土が育んだ命を、フランス料理の洗練された技術と感性で昇華。
生産者の物語を秘めた一皿や、記憶に残る感動的な美食体験をぜひご堪能ください。
結果発表
設定金額：2万4000円
自腹額：15万300円 倉科カナ 食事代支払い
おみや：3万240円 佐野勇斗 おみや代支払い