【ゴチになります27 第9戦】

ゲストは中村倫也さん！

設定金額ギリギリのメニューが潜んでいるドボンゴチ！

中村さんの㊙特技解禁も！

果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？

バトル会場情報

【店名】FOURGRAINS（フォーグレイン）

【住所】東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号

【電話番号】03-3237-1104

【営業時間】

ランチ ：12:00〜15:00 (L.O. 13:30)

ディナー：18:00〜21:00 (L.O. 19:00)

※事前予約制 3営業日前まで

※状況により営業時間が変更となる可能性がございます。詳しくはHPをご確認ください。

【定休日】日曜日・月曜日

【アクセス】



・東京メトロ 飯田橋駅 A2出口から徒歩 5分

・JR 飯田橋駅 東口から徒歩 5分

・JR 水道橋駅 西口から徒歩 5分

【お店紹介】

四季折々の食材を使い、旬ならではの彩り、香り豊かで凝縮された旨味でお客様をおもてなし。

四季の風土が育んだ命を、フランス料理の洗練された技術と感性で昇華。

生産者の物語を秘めた一皿や、記憶に残る感動的な美食体験をぜひご堪能ください。



結果発表

設定金額：2万4000円

自腹額：15万300円 倉科カナ 食事代支払い

おみや：3万240円 佐野勇斗 おみや代支払い

1位白石麻衣（＋300円）2万4300円2位せいや（−1600円）2万2400円3位岡村隆史（＋1900円）2万5900円3位中村倫也（−1900円）2万2100円5位増田貴久（−3000円）2万1000円6位佐野勇斗（−4600円）1万9400円最下位倉科カナ（−8800円）1万5200円

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