5月14日 発表 カバーは、5月14日に実施されたメディア向けの決算説明会において、6月28日にサービス終了が決定した「ホロアース」について言及した。 「ホロアース」は、Vtuberグループ・ホロライブのIPを活かしたメタバースプロジェクト。同社の代表取締役社長CEO・谷郷元昭氏は「ホロアース」の撤退について、「ライブイベントやゲームなど、いろいろな