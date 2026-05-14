周南市を拠点に活動する山口銀行の女子ハンドボールチーム＝YMGUTSが周南市長を訪れ新シーズンの抱負を語りました。周南市の藤井市長を訪れたのはYMGUTSの東 佑三監督や新キャプテンの作本 美彩選手ら4人です14日は新体制となったチームの目標を報告しました。「チームの目標はジャパンオープントーナメントを優勝することです」また、ことしのポスターをお披露目しました。ポス