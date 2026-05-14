新潟県のリーダーを決める戦いが幕を開けました。任期満了に伴う県知事選挙が告示され、現職と新人の3人が立候補しました。立候補したのは届け出順に、現職の花角英世さん、元県議の新人・土田竜吾さん、元五泉市議の新人・安中聡さんのいずれも無所属の3人です。 3人の候補者は14日朝、ともに新潟市中心部で第一声に望みました。現職に3期目を託すのか、それとも新人に刷新を求めるのか。選択の17日間が始まりま