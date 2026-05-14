【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が5月14日、自身のInstagramを更新。第1子男児誕生を報告した。【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット◆田中卓志、第1子男児誕生を報告田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えつつ報告。投稿では、子供を抱っこした写真を披露して