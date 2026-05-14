アンガールズ田中卓志、第1子男児誕生を報告「髪の毛は結構生えてました！（笑）」抱っこショットも公開
【モデルプレス＝2026/05/14】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志（50）が5月14日、自身のInstagramを更新。第1子男児誕生を報告した。
【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えつつ報告。投稿では、子供を抱っこした写真を披露しており「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と呼びかけていた。
同日に配信された『オールナイトニッポンPODCAST アンガールズのジャンピン』（ニッポン放送 PODCAST STATION）では、田中が「子供が生まれたのよ」と打ち明けると、相方の山根良顕は「妊娠してたとも聞いてなかったけど！おめでとう」と祝福。誕生時期については「5月の上旬」と明かし、出産にも立ち会えたことを話していた。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。元日にプロポーズしたことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気芸人、男児誕生で公開した抱っこショット
◆田中卓志、第1子男児誕生を報告
田中は「先日、5月の上旬に子供が産まれました。嬉しい気持ちでいっぱいです！男の子です。髪の毛は結構生えてました！（笑）」とユーモアを交えつつ報告。投稿では、子供を抱っこした写真を披露しており「産まれた時の話を、オールナイトニッポンポッドキャスト『アンガールズのジャンピン』で話しております。よかったら聴いてみて下さい！」と呼びかけていた。
◆アンガールズ田中、2023年1月に一般女性と結婚
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。元日にプロポーズしたことを明かしていた。（modelpress編集部）
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